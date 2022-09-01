Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik sıradan bir memurluk değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan, tamamen art niyetli bir girişimdir" dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Bin Öğretmen Atama Törenine katılıyor. https://t.co/m5v5Pz3QMU — Yeni Şafak (@yenisafak) September 1, 2022

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

Öğretmen adaylarının bu özel gününde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, ataması yapılacak 20 bin öğretmeni tebrik etti, görev yerlerinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmenin de maarif ordusuna katılmasıyla, toplam öğretmen sayısının yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkacağını bildirdi.

Türkiye'yi yönetme sorumluğunu üstlendikleri 2002'de bu sayının 526 bin civarında olduğunu hatırlatan Erdoğan, halihazırda görev yapan öğretmenlerin 750 bininin hükümetleri döneminde atandığını aktardı.

REKLAM

Geçmiş dönemlerde, okullardaki altyapı ve öğretmen eksiğinden dolayı derslerinin çoğunun boş geçtiğini, sadece ücra bölgelerde değil, büyük şehir merkezlerinde bile çocukların son derece sağlıksız, kalabalık sınıflarda eğitim gördüğünü söyleyen Erdoğan, sınıfların 60-80 kişi olduğunu, Anadolu'nun birçok yerinde bu sayının 100'e çıktığını anlattı.

Farklı sınıfların aynı derslikte eğitim aldığı, branş öğretmenine ulaşmanın adeta lüks sayıldığı bu tabloya son verdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık. Boş geçen veya farklı branşlardan öğretmenlerin girdiği dersler sorununu neredeyse tamamen çözüme kavuşturduk. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan son ilaveyle birlikte 304 milyar liraya çıkartarak, derslik sayımızı 343 binden alıp 613 bine yükselterek, okullarımızı kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor salonlarıyla donatarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, hasılı eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran engelleri tek tek kaldırarak, son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık.

Aynı şekilde 28 Şubat sürecinde kılık kıyafetlerinden dolayı sadece üniversite eğitim hakları değil, istihdam hakları da elinden alınan kadınlarımıza yönelik adaletsizliği giderdik. Bugün okullarımızda aktif olarak çalışan 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlarımız oluşturuyor. Artık hiçbir kamu görevlimiz inanç değerleriyle, iş hayatı hassasiyetleriyle mesleği arasında bir tercih yapmaya zorlanmıyor. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen herkes, özgürce, herhangi bir kısıtlamaya, haksızlığa uğramadan bu vazifesini yerine getirebiliyor."

REKLAM

"Öğretmenler müstakil bir meslek kanununa kavuştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini kolaylaştırma, sosyal ve mali haklarını güçlendirme konularında önemli iyileştirmelere gittiklerini anımsatarak, "Bizden önce iktidarlar yıllarca Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. Hemen hemen tüm Milli Eğitim Şuralarında tavsiye olarak ifade edildiği halde öğretmenlerimizin bu meşru talepleri maalesef yerine getirilmedi" diye konuştu.

Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi TBMM ile çözdüklerini kaydeden Erdoğan, bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde artık öğretmenlerin müstakil bir meslek kanununa kavuştuğunu ifade etti.

Erdoğan, öğretmenliği, uzman ve başöğretmen unvanlarıyla kariyer mesleği haline getirerek, öğretmenlere ilave mali haklar sağladıklarını, uzman ve başöğretmen şartları taşıyanların yüzde 95'ini oluşturan toplam 614 bin 445 öğretmenin bunun için başvuru yaptığını bildirdi.

REKLAM

Bu öğretmenlerin hemen hepsinin kendilerine yeni ufuklar, yeni bilgiler kazandırdığına inandığı seminer programlarını başarıyla tamamladığını aktaran Erdoğan, yüksek lisans ve doktora yapmış 90 bine yakın öğretmenin sınavdan muaf olduğunu anımsattı.

GÜNDEM Sözde öğretmen HDPKK'lıya sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na Soylu'dan tepki geldi: Utanmıyor musun?

"Kazanımlar, ülkemizde birilerini rahatsız ediyor"

Tüm öğretmenlerin bu süreci, en güzel şekilde, Milli Eğitim camiasına yakışır bir olgunlukla tamamlayacağına inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu kazanımlar, ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar, her müspet adım gibi bunu da içlerine sindiremiyor. Açıkçası öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin, hatta topyekun eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum. Türkiye'ye dair elle tutulur hiçbir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan, tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar? Siz, eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularıyla, yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım, öyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Ve ben yavrularımıza gerçekten bu tür emeği veren öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. Eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum. 20 bin öğretmenimizin bugün atamasını yaparken, 20 bin öğretmenimizden de özellikle bunları bekliyoruz."

REKLAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin öğretmenine yazdığı mektupta sözlerine, "varlık sebebim, medarıiftiharım, öğretmenim" diye başladığını aktararak, "İşte bize bu tür öğrencileri yetiştirecek öğretmenler lazım." dedi.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileler evlatlarını özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeli Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ailelerimizin evlatlarımızı yetiştirirken, onları özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri çok ama çok önemli' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ÖZGÜN Yeni atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? MEB öğretmen alım takvimi

ÖZGÜN MEB atama sonuçları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonucu sorgula!