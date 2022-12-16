Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;Ayrıntılar geliyor... FOTOĞRAF 11 Türkiyenin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupanın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı. AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAKYeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupanın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımının beklendiği törenle devreye alınacak. Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu. TÜRKİYENİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİAynı zamanda Türkiyenin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ İSE 75 MİLYON METREKÜPÇalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. TÜRKİYENİN GAZ İHTİYACININ DÖRTTE BİRİNİ TEK BAŞINA KARŞILAYABİLECEKTesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiyenin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor. Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiyede karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor. TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYORÖte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisinde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2073683'); PID2.render('pid#comment-count-2073683'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder