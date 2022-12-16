Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ İSE 75 MİLYON METREKÜPÇalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek.

