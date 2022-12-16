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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trakya enerjide bir merkez haline gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Bugünkü açılışta birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yeraltı depolama tesisi haline gelmiştir. Tesisimiz ülkenin en yoğun tüketim döneminde bile talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir'' açıklamasında bulundu. 'Yeni keşiflerin müjdesini paylaşmak için gece gündüz çalışıyoruz' diyen Erdoğan, ''Putin'le görüştük, adımlarımızı attık, atıyoruz. Böylece Trakya enerjide bir hub haline gelecektir. Günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkartacağız'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trakya enerjide bir merkez haline gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinin ülkenin en yoğun tüketiminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabileceğini bildirdi. Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ndeki konuşmasına vatandaşları selamlayarak başladı.

  • Tesisin açılışı yapılan yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:
  • "Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Bilindiği gibi Silivri'deki bu tesisi biz kurmuş, ilk fazını da 2007 yılında hizmete almıştık. Son genişletme çalışmaları, denizden 3 kilometre açıktaki platformlar vasıtasıyla 18 kuyuda, 31 bin metre deniz sondajı yapılarak gerçekleştirildi. Bu faaliyetler, Karadeniz'deki sondaj işlemleri seviyesinde bir yoğunlukla yürütülmüştür. Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler tamamen yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine de katkı sağlanmıştır."

"Ankara Tuz Gölü'nde de benzer orana ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri dönüşüm kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

  • Erdoğan, "Yani tesisimiz, ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir. Ankara Tuz Gölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında, orada da benzer orana ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu yılki toplam doğalgaz tüketiminin 53,5 milyar metreküp olacağı göz önüne alındığında, Silivri'de ulaşılan 4,6 milyar metreküplük ve Tuz Gölü'nde hedeflenen 5,4 milyar metreküplük kapasitesinin öneminin daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Erdoğan, tesisin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlığı, kurumları ve yüklenici firmaları tebrik etti.

Erdoğan, ülkeyi doğalgaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa ve orta vadede küresel enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların, uzun vadede kalkınma hedeflerini yavaşlatacak sorunların ülkede yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni bir döneme giriyoruz"

Türkiye Yüzyılı ile millete gelecek vizyonu sunduklarını belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirme hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu büyük atılımı, geçtiğimiz 20 yılda çalışıp didinerek, günbegün üzerine koyarak sahip olduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir başka deyişle, 20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak, ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde, kısır hesapların, çekişmelerin, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan bir Türkiye vardı. Sahip olduğumuz stratejik, beşeri ve tabii potansiyeli, bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürerek, ülkemizi önce bu girdaptan kurtardık."

Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı: Trakya enerji üssü olacak
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Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu açıldı: Trakya enerji üssü olacak
Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Tesisin açılış töreninde konuşan Erdoğan, günlük petrol üretiminin 100 bin varile çıkarılacağını belirterek, "Yeni keşifler için gece gündüz çalışıyoruz. Trakya enerjide merkez olacak" dedi.
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