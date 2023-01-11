Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye Yüzyılı'na girip yaptığımız bir dönemdeyiz, her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz.

Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor.

Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz.

Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor.

İnsan hakları konusunda ders veren ülkeler, yaşanan hak ihlallerine karşı sessizler. Yabacılara, göçmenlere yönelik nefret görmezden geliniyor.

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NATO, AB çatısı altında beraber olduğumuz ülkeler Türk adaletinden kaçarak haydutların sığınağı olmuştur.

Ayrıntılar geliyor...