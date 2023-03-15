Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





#CANLI Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılıyor.https://t.co/f1XV9Dtfjs — Yeni Şafak (@yenisafak) March 15, 2023





Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir.





Felaket bölgesi neredeyse 600'e yakın müstakil deprem büyüklüğündeki artçıyla sarsıldı. Devlet ve millet olarak felaket haberini alır almaz, yıkım ve kışın zorluklarını aşarak deprem bölgesine koştuk. Bakanlarımız birkaç saat sonra deprem bölgesine ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı.





AFAD'dan madencilerimize kadar tüm arama kurtarma ekiplerini, 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerini, personellerimizi, belediye ekiplerimizi, polisimizi, askerimizi, sağlık çalışanlarımızı, gönüllülerimizi velhasıl böyle bir felakette ihtiyaç duyulacak kim varsa bölgeye yönlendirdik.





Yarım milyon insanımız depremzedelerimizin imdadına koştu. Ancak yıkım öyle büyüktü ki her binaya arma kurtarma ekibi göndersek hepsine yetişebilmemiz mümkün değildi. Türkiye bu depremde dünyada görülen en büyük arama kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Çalışmaların kısa sürede sonlanmasını da buna borçluyuz.





Depremzede vatandaşlarımızla yeni bir gelecek kurma çabası da yanımızda yer almaktadır. Milletimizin sağ duyusu ve güveni karşısında diyecek söz bulamıyoruz. Bu sevginin hakkını verecek, insanlarımıza mahçub olmayacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım.





Ölenleri geri getirmek elbette elimizde değil ama geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapma gayreti içindeyiz. 11 ilde evleri yıkılan, ya da evlerine giremeyen 14 milyon insanımızın gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve etkin bir organizasyon kurduk.





Sağ olsun milletimizin asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi. Kurduğumuz tahliye köprüleri ve açtığımız tahliye yoluyla şehir dışına gitti. Otelleri, misafirhaneleri, boş evleri depremzedelerin barınması için hizmete açtık. Pek çok vatandaşımız dostlarının, yakınlarının evlerinde misafir ediliyor.





Vatandaşlarımızın 14 Mayıs'ta oy kullanabilmeleri için adres güncellemeleri yapması gerekiyor. Önümüzdeki 1 yıl içinde 319 bin, toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.





Ayrıntılar geliyor...



