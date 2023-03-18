Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Ayrıntılar geliyor...
#18 Mart Çanakkale Zaferi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart mesajında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapılması planlanan HDP ziyaretini ertelemesi üzerine, "Zaferimizin 108'inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması, haklı tepkilerden dolayı mecburen ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.
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