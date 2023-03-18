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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşuyor.

14:08 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Ayrıntılar geliyor...




#18 Mart Çanakkale Zaferi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
11 dakika önce
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