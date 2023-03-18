Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyaç olduğunu belirterek "Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz" dedi.













Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. seneidevriyesinde bir kez daha aziz şehitlerin manevi huzurunda olduklarını ifade ederek canları ve kanları pahasına tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez." dedirten o büyük kahramanları rahmet ve tazimle yad ettiğini dile getirdi.





Erdoğan, aynı şekilde vatanın bekası, milletin istiklal ve istikbali uğrunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet niyaz ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:





"Merhum Mehmet Akif'in o samimi duasıyla şehitlerimizi selamlıyorum; 'Gök kubbenin altında yatar al kan içinde / Ey yolcu şu topraklar için can veren erler / Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler' Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum."





"108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz"





Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi "bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer" olarak tarif ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı, tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz Çanakkale'de yazdığı destanla, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır" dedi.









Bu yönüyle Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz" diye konuştu.





"Seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeyeceğiz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'nin sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağı olduğunu anlattı. 85 milyonun tamamının, Çanakkale'den, burada koyun koyuna yatan şehitlerden, ecdadın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inandığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:





"Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde, Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz. Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor.





Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden, inşallah gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir insanımızı, umutlarını bize bağlamış hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız."









Erdoğan, Çanakkale'nin, birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığını gösterdiğine işaret ederek "Türkiye, devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirmeyelim. Yeter ki sürekli karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına fırsat vermeyelim. Rabb'im ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin" diye konuştu.





Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün komutanları, kahraman Mehmetçikleri, şehit ve gazileri rahmetle anarak sözlerini sonlandırdı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Defteri'ni imzaladı





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehitler Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada askerlerce saygı atışı yapıldı.





Erdoğan'ın konuşması öncesinde, 16 Türk devletinin askerlerini giysileri ve bayraklarla temsil eden Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, konuşma kürsüsü yanında kendilerine ayrılan alana konuşlandı.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız'ın da konuşma yaptığı programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şehitler için dua ettiği programda, Hacı Bayram Cami İmam Hatibi Yunus Koçan da Kur'an-ı Kerim okudu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dua edilmesinin ardından şehitlik defterini imzaladı ve şehitliklere karanfil bıraktı. Erdoğan, daha sonra buradaki vatandaşlarla sohbet etti.







