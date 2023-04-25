Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Arama kurtarmak ekiplerimizin kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madalya tevcih töreni vesilesi ile bir aradayız. Her birinize ayrı ayrı milletim adına teşekkür ediyorum. Kısa süre madalya ve nişanlar kanununda yaptığımız değişiklikle buna üstün başarı madalyasını ekledik. Biraz sonra takdim edeceğimiz madalyalarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız.
Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu unutmuyoruz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizleri ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak kültürümüzün gereğidir. Bugünkü törenimiz ile sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çabalarınıza şahsım, milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, yardım çağrılarımıza karşılık veren yabancı dostlarımıza teşekkür ediyorum.
Bu salonda bulunan misafirlerimiz madalyaya layık görülen ilk grubu temsil ediyor. 35 bini aşkın personel bilfiil görev aldı. Toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti.
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