Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Kongre Merkezi’nde Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni’ne katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Erdoğan'a ülkenin en büyük devlet nişanı takdim edildi. Kıymetli nişanın kendisine verilmesinden şeref duyduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşılıklı saygı anlayış ve ortak çıkarların somut bir tezahürüdür. Bu nişanı iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolü olarak kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.