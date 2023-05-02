Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.
Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde, Antalya'nın desteğini istmek için sizlerle bir aradayız.
Bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, evlatlarının geleceği olunca kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.
Türkiye siyasetine de yönetimine dönük böyle bir oyunu asla haketmiyor.
Ayrıntılar geliyor...