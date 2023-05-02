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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, ''Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı, çok seviyoruz sizleri. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne muhteşem bir katılım. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum'' ifadelerini konuştu.

15:24 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde, Antalya'nın desteğini istmek için sizlerle bir aradayız.


Bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, evlatlarının geleceği olunca kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.


Türkiye siyasetine de yönetimine dönük böyle bir oyunu asla haketmiyor.


Ayrıntılar geliyor...


#Recep Tayyip Erdoğan
#Antalya Mitingi
#AK Parti
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