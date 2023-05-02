Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra müjdeyi duyuracaklarını ve milyonları sevindirecek haberi paylaşacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretteki vergiyi kaldırma vaadini de dile getiren Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu asgari ücretteki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz onu yapalı neredeyse 1,5 sene oldu. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur'' ifadelerini kullandı.