Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"ne katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak uykum 5 saattir, bilemedin 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş yürümez. Dolayısıyla ilçelerdeki cumhurbaşkanı olarak sizlerden de bunu bekliyorum. Öyle bir hizmet edin ki isminiz yadigar olarak kalsın. Milet, arkanızdan 'burada bir zamanlar bir kaymakam vardı. İlçenin çehresini değiştirdi. Allah ondan razı olsun.' desin. Bunu istemez misin? Adınız her kesimden insanımızın kalbinde efsane kaymakam olarak kazınsın." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” programında konuştu. Erdoğan, ''Türkiye'de gençlerin ezici bir çoğunlukla bir numaralı partisi biziz. Gençlerimizin çoğunluğunun kararı belli. Bunun en somut ifadesi Meclis'teki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü partimiz sıralarında oturuyor. Şimdi 100. yılımızı kutladığımız bu sene 100 bin gencimizle 100 yılın buluşmasını yapmak istiyoruz. 100 yılın gençlik buluşmasında tekrar bir araya gelmek üzere sizleri selamlıyorum'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” programında konuştu. Erdoğan, ''Vesayetin sinsi oyunlarından PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin kanlı saldırılarına kadar sayısız oyunu bozduk. Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları da inşallah aynı şekilde akamete uğratacağız'' dedi.