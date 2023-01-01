Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"ne katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak uykum 5 saattir, bilemedin 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş yürümez. Dolayısıyla ilçelerdeki cumhurbaşkanı olarak sizlerden de bunu bekliyorum. Öyle bir hizmet edin ki isminiz yadigar olarak kalsın. Milet, arkanızdan 'burada bir zamanlar bir kaymakam vardı. İlçenin çehresini değiştirdi. Allah ondan razı olsun.' desin. Bunu istemez misin? Adınız her kesimden insanımızın kalbinde efsane kaymakam olarak kazınsın." ifadelerini kullandı.