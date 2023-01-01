Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ücreti müjdesi: Yüzde 25 zam yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin müreffeh yarınları için mücadele ederken bizden kopartılan öğretmenlerimizin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Onların uğrunda canlarını feda ettikleri değerleri yaşatmaya, yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu seneki programı tüm il ve ilçe müdürlerinin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin de aralarında yer aldığı geniş bir katılımla yaptıklarını söyledi.









Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim öğretim camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"3 aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleriyle buluştu. Minik kalpleri okula başlamanın heyecanıyla kıpır kıpır atan yavrularımızın hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları kıymetli öğrencileriyle kucaklaşan tüm öğretmenlerimize de buradan selam gönderiyorum.





Sizlerin şahsında ülkenin 81 vilayetinde ilçelerden köylere kadar, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."









Aydınlık yarınların teminatı gençleri yetiştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kıymetli öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:





"Mesleğini tutkuyla icra eden idealist bir öğretmenin milletimize yaptığı hizmetleri anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Rabb'im tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı ve emeği olan saygıdeğer öğretmenlerimi, burada bir kez daha saygıyla anıyor, vefat edenlere Allah'ta rahmet niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi görevi başında şehit edilen eğitim camiamızın tüm şehitlerini de rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde 6 Şubat depremlerinde yıkıntıların altında kalarak aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimize Mevla'dan rahmet diliyorum. Türkiye'nin müreffeh yarınları için mücadele ederken bizden kopartılan öğretmenlerimizin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Onların uğrunda canlarını feda ettikleri değerleri yaşatmaya, yüceltmeye devam edeceğiz."





Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismini ülkenin en büyük rezervine sahip petrol sahasına verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Günlük 100 bin varil üretim yapacak petrol sahamız Türkiye'ye değer kattıkça, şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Değerli kardeşlerim, bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim tarihinde millet olarak, bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bu topraklardaki bin yıllık şanlı mazimizden aldığımız cesaret ve ilhamla devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz" ifadelerini kullandı.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene Cumhuriyetin 100. yılına bir selam mahiyetinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu kamuoyuyla paylaştıklarını aktararak, "Farklı görüşlerden insanlarımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplenmesi, devleti yönetenler olarak bizlere cesaret verdi, güven aşıladı. Bunun siyasi bir söylemden öte ayakları yere basan, tutarlı, kapsamlı hedefler bütünü olduğu görülmüş oldu" diye konuştu.





Ayakları yere basan hedefler olduğu görüldü. Mayıs ayındaki seçimlerde milletin desteği teyit edildi. Bu köprüyü güçlendireceğiz. 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.





Tarih boyunca nice engeli aşan, nice oyunu bozan mücadeleci bir milletin evlatları olarak bu hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum.





İddialı konuşmamızın arkasında 21 yıllık emek var. Biz ne yaptığımızı neyi başardığımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. 2002'den beri boş durmadık





Eğitimden ulaştırmaya her alanda hazırlık yaptık ve eğitime hep özel önem verdik.





2002'de derslik sayısı 343 bindi. Bugün 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı. 500 bin öğretmen varken 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var şimdi.





Görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ni biz atadık. Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık.





Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve usta öğreticiler ile ilgili adım atıyoruz. Saatlik ücrette yüzde 25 artışa gidiyoruz.





Aylık ücrette yüzde 91 artış yapmış olacağız 2023'te. Lisansüstü öğrencilerin bursunu da değişen oranda yükseltiyoruz. Burslarda 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz





Tahta sayısını 620 bine ulaştıracağız 2023 sonuna kadar. Darbeci zihniyetin eğitimde açtığı tahribatı giderdik.





Katsayı adaletsizliğine son verdik. Baş örtülü kız evlatlarımızın önündeki engele son verdik.





Ders kitaplarını ücretsiz vererek velileri büyük yükten, öğrencileri kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık. Pek çok reformu ülkemize kazandırdık.





Hayatımızda yeni ihtiyaçların ortaya çıkması normaldir.





Elbette beklenti ve istekler de değişti. Köklü değişimler yaşanırken eğitim araç ve müfredatın aynı kalması düşünülemez. biz böyle gelmiş böyle gitsin zihniyetinin bedelini ağır ödedik.





Pırıl pırıl çocuklarımızı yasakçı eğitim sisteminin dişlileri arasında kaybettik. Sınav odaklı bakış açısı ne yazık ki eğitim sistemimizin yarayan kanalarından biri oldu. Düşünmeye, sanat bilim gibi alanlardaki kabiliyetlerini kazanmaya önem verilmedi.





Manevi değerler örselendi. Devlet talepler karşısında kör sağır kesildi. Artık şunu net görüyoruz, eskiye öykünerek hiçbir yere varamayız.





Tanrıkulu tepkisi





Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına izin vermeyiz. Sözde milletvekili çıkmış mehmetçiğe saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi en ufak söz söylemiyor.