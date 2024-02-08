Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman ilçe adayları tanıtım programında konuşuyor.https://t.co/qcNmjMohsI — Yeni Şafak (@yenisafak) February 8, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.

"CHP her gün yeni skandal üretiyor"

Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceğine sahip çıktı. Adıyaman fırsatçıların oyununa gelmedi. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasını bile hazmedemiyorlar. Yenilginin faturasını tek bir kişiye kestiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında kim varsa hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. CHP ve eski ortakları arkasındaki gürültünün ardı arkası kesilmedi. Altılı masa bir proje yapıydı. CHP içindeki hesaplaşma Bizans oyunlarını aratmıyor. CHP her gün yeni skandal üretiyor.