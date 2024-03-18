Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören’de ‘’Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'’ne konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi anma günü. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Sözlerime Çanakkale şehitleri başta olmak üzere, hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımızı yad ederek başlıyorum.

Malumunuz Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin sembollerinden olan bir Ata Kulesi vardı. Temelinin üzerinden 20 yıl süre geçmiş olan açılışını yaptığımız kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkmasıyla ayakta kalmış ve bu eser Ankara'ya kazandırılmıştır. Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en büyük kulesi sıfatıyla Ankaramızı selamlayacak. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı buraya vurulmuş bir Ankara mührüdür. Bundan sonra herkes herhalde nikahını Keçiören'de kıymaya gelir. Nikahlarını 152 metre yükseklikte kıyacak çiftlerimizin yeni hayatlarına bulutların üzerinde gireceği anlaşılıyor.

İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Altınok'a edilen hayır duaları da sürüp gidecektir. Turgut Altınok Başkentin en sorunlu ilçelerinden biri en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Bu üretkenliğini 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacaktır.

Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mısınız. Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yoktur bundan sonra da olmayacaktır. Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil Ankara yeniden ayağa kalkacak.

Türkiye 21 yıldaki atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirdi. Son dönemde vizyonsuzluğu, projesizliği, hizmetsizliği yücelten anlayış öne çıkarılıyor.