Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da düzenlenen mitingde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Sevgili Çorumlular, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çorumun güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez. Dedim bir sorun; şu anda ne kadar katılım var? 40 bin kişi. Maşallah bugün yine çorum bir başka muhteşem. Çorum ile aramıza kimse giremez.
Çorum bir başarı örneği olarak tüm Türkiye'de kendinden söz ettiriyor. Çorum2un elde ettiği başarılarda hükümetimizin icraatlarının yanı sıra belediyelerin kendi çalışmalarının da önemi var.
Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.
Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Teröristlerin inlerini başlarına geçirdik.