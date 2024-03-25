Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sevgili Çorumlular, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çorumun güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez. Dedim bir sorun; şu anda ne kadar katılım var? 40 bin kişi. Maşallah bugün yine çorum bir başka muhteşem. Çorum ile aramıza kimse giremez.