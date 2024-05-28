Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

TBMM'nin saygı değer başkanı, Sayıştay'ımızın değerli başkanı ve mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 162. kuruluş yıl dönümünde Sayıştay'ımızın siz güzide mensupları ile olmaktan memnuniyet duyuyorum.