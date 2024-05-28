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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda “Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuşuyor.

14:54 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 15:06 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

TBMM'nin saygı değer başkanı, Sayıştay'ımızın değerli başkanı ve mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 162. kuruluş yıl dönümünde Sayıştay'ımızın siz güzide mensupları ile olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Kamu görevi, kaynağı millettin dişinden tırnağından artırdığı vergiler olan vebali gerçekten ağır bir vazifedir.

Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız.

Kendimizi sürekli hesaba çekiyor, nerede sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için samimiyetle uğraşıyoruz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı asla tıkamıyoruz.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Sayıştay
#Politika
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