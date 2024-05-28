Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin parasıyla gazetecilere Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP yandaşı gazetecilerle İBB bütçesinden karşılanan lüks 'Roma seyahati' tartışmalara konu olmuştu. İBB Başkanı İmamoğlu, kafilede bazı gazetecilerin eşlerinin dahi olduğu Roma seyahatini "Yadırganacak bir şey yok" sözleriyle savundu. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimleri” toplantısı öncesinde konuya ilişkin kouşan İmamoğlu, "Bundan doğal bir şey yok. Biz ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona İBB'nin kendi, bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan doğal bir şey yok.İlk defa İBB'nin kendi bütçesi ile gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi.