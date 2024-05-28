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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin parasıyla gazetecilere Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda “Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuştu. Erdoğan, "Milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz. Son dönemde eş dost atamalarıyla birlikte belediyecilik işlemlerinin yapıldığını üzülerek görüyoruz. Kimse kusura bakmasın. Milletin parasıyla gazetecilere Roma turu yaptırmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Bu hassasiyetimizin yeni bir göstergesi olarak tasarruf paketini açıkladık" dedi.

Halil Akkoç
14:54 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 16:55 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda “Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

TBMM'nin saygı değer başkanı, Sayıştay'ımızın değerli başkanı ve mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 162. kuruluş yıl dönümünde Sayıştay'ımızın siz güzide mensupları ile olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Kamu görevi, kaynağı millettin dişinden tırnağından artırdığı vergiler olan vebali gerçekten ağır bir vazifedir.

Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız.

Kendimizi sürekli hesaba çekiyor, nerede sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için samimiyetle uğraşıyoruz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı asla tıkamıyoruz.

Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz.

Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Görevden kaçmanın, vatandaşa 'bugün git yarın gel' demenin mazereti olamaz.

İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz.

"Türkiye'yi 82 anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir"

Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır. Türkiye'yi 82 anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Demokratik devlet yasasını ele alan siviller eliyle hazırlamak borcumuzdur.

İmamoğlu'na Roma gezisi tepkisi

Milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz. Son dönemde eş dost atamalarıyla birlikte belediyecilik işlemlerinin yapıldığını üzülerek görüyoruz. Kimse kusura bakmasın. Milletin parasıyla gazetecilere Roma turu yaptırmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu hassasiyetimizin yeni bir göstergesi olarak tasarruf paketini açıkladık.

İmamoğlu yandaş gazetecilerle lüks Roma çıkarmasını bu sözlerle savundu: Bundan daha doğal bir şey yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP yandaşı gazetecilerle İBB bütçesinden karşılanan lüks 'Roma seyahati' tartışmalara konu olmuştu. İBB Başkanı İmamoğlu, kafilede bazı gazetecilerin eşlerinin dahi olduğu Roma seyahatini "Yadırganacak bir şey yok" sözleriyle savundu. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimleri” toplantısı öncesinde konuya ilişkin kouşan İmamoğlu, "Bundan doğal bir şey yok. Biz ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona İBB'nin kendi, bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan doğal bir şey yok.İlk defa İBB'nin kendi bütçesi ile gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bunun yadırganacak bir tarafı yok" dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Sayıştay
#Politika
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