Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor





#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcıhamam Kampı'nda konuşuyor https://t.co/zEXmE0YGYD — Yeni Şafak (@yenisafak) July 1, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Toplantımız münasebeti ile sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Toplantının içeriğine katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanlarımızı, tekrar seçilenleri yürekten tebrik ediyorum.

Seçim döneminde belediye başkanlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldi. AK Parti'den geniş çaplı istişare toplantılarını seçimler bebesiyle gerçekleştiremedik. Geçen ay yine burada partimizin eski yeni kurmay kadrosu ve milletvekilleri ile beraber olduk. Her kademede danışmaya diyaloğa önem veriyoruz. Ortak akılla çözümler arıyoruz.

Bizim hikayemiz yerelden genele ilerleyen bir başarıdır. Milletimiz yerel yönetimlerde gördü tanıdı bize orada inandı ve güvendi. Bize iktidar kapısını açan da 22 yıldır iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarımızdır. AK Parti'nin referans kaynağı yerel yönetimlerdir. Bu değişmemiştir değişmeyecektir. AK Parti birikimi ile vizyonu ile yerel yönetimlere tüm dünyanın en yetkin en donanımlı siyasi hareketidir.