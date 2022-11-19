Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Konyayı örnek gösterdi
KONYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en büyük ve en modern Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere Hayvan Hastanesi, e-Pati uygulaması ve Canbulan hizmetini Türkiye’ye örnek gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı örnek gösterdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'yı örnek gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bitlis'te 11 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpekler tarafından ısırılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokaklardaki sahipsiz hayvanlarla ilgili yürüttüğü çalışmaları örnek gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

“SAHİPSİZ HAYVANLARIN YERİ SOKAKLAR DEĞİL BARINAKLAR”

Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanları toplanmalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor” açıklamasında bulundu.

ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da “Cumhurbaşkanımız, Konya Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Hayvan Hastanesi, e-Pati uygulaması ve Canbulan hizmetini Türkiye’ye örnek gösterdi. Cumhurbaşkanımıza tüm Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, Konya Modeli Belediyeciliği daha da ileriye taşıma gayretimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hayvan barınağı.
Hayvan barınağı.

“KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HER KONUDA ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla her konuda öncü ve önder olmaya gayret ettiklerini aktaran Altay, “1 milyon metrekarelik kurulu alanda Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizde Türkiye’ye örnek işler yürütülüyor. Özellikle hayvanların bakımının yapıldığı alanlarımız, zeminden ısıtmalı bölümlerimiz ve tam donanımla ameliyatanelerimizle hayvanlar en iyi şekilde müdahale ve rehabilitasyon imkanına kavuşmuş oluyor. Her yıl yaklaşık 10 bin hayvanın burada bakım-rehabilitasyon ve aşı işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

HAYVANLAR SICAK AİLE ORTAMINA KAVUŞUYOR

Bir taraftan da bu hayvanların sahiplendirilmesiyle ilgili ciddi çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Altay, “Gönüllü Hayvan Dostları adını verdiğimiz projemiz kapsamında şu ana kadar 6 bin 835 köpeğin sahiplendirilmesini gerçekleştirdik. Merkezin dışındaki 28 ilçemizde aile başına 3 köpek sahiplendiriyoruz. Böylece hayvanlar hem aile ortamında yaşamlarını sürdürüyor hem de sokaktaki hayvan varlığında ciddi bir azalma oluştu. Ayrıca hayvan başına da ailelere aylık 350 liralık destekte bulunuyoruz. Bu hayvanların aylık olarak denetimlerini de e-pati sistemi kapsamında düzenli olarak veterinerlerimiz hem aşılarını hem de bakımlarını gerçekleştiriyor. Böylece Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek bir proje gerçekleştirmiş olduk” açıklamasında bulundu.

KAZALARDA VE YARALANMALARDA “CANBULAN YARDIMA KOŞUYOR”

Son dönemde hayata geçirdikleri tam donanımlı hayvan ambulansları ‘Canbulan’ların da şu an itibariyle 4 tanesinin aktif olarak hizmet verdiğine değinen Altay, “Özellikle trafik kazalarında ve yaralanmalarda hayvanlara yerinde müdahale ve hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinde en iyi imkanlarla ulaşmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte nüfusu 25 binin üzerindeki ilçelerimizde de bakımevleri oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizi yürüttüğü çalışma kapsamında ilk etapta Akşehir, Cihanbeyli ve Seydişehir’deki hayvan barınaklarımız inşallah bu yılın sonunda hizmet vermeye başlayacak. Tüm ilçelerimizde bu hizmetin yürütülmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir’den belediyecilik örneği
GÜNDEM
Konya Büyükşehir’den belediyecilik örneği
Edirne’de bomba paniği: Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Edirne’de bomba paniği: Şüpheli çantadan kıyafet çıktı
Yeni bir sayfa aralanıyor

Yeni bir sayfa aralanıyor

'Tarih artık yeniden yazılmalı.'
SınırlarıGöker koruyacak

​ASELSAN'ın yeni silahı göreve hazır.

İstiklal'deki bombalı saldırıda iki gözaltı daha.

Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

​20 bin balıkçının zorlu mesaisi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimini yansıtmadılar: Konut satışlarına kredi freni
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirimini yansıtmadılar: Konut satışlarına kredi freni

Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti. Sektör yetkilileri konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğuna dikkat çekiyor.
Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor
Hayat

Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor

Yoğurt, sindirim sistemini düzenlediği ve bağırsakları çalıştırdığı için vücuda çok faydalıdır. Yoğurt tüketerek ya da yoğurt kullanarak hazırlayacağınız kürler sayesinde metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayabilir, yağ yakabilirsiniz. Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız yoğurdu beslenme listenizden eksik etmemeniz gerekir. Yoğurt kürleri düzenli tüketildiğinde vücutta biriken ödem ve toksinleri de atıyor. Bu özelliği sayesinde şişkinliği önlüyor. Özellikle gece 1 kase tüketilen yoğurt kürü gece boyunca yağları cayır cayır yakıyor.
2022 FIFA Dünya Kupası başlıyor: Turnuvanın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanacak
Hayat

2022 FIFA Dünya Kupası başlıyor: Turnuvanın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanacak

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek dünyanın heyecanla beklediği 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki tüm maçlar her zaman olduğu gibi yine TRT ekranlarında olacak. Futbolseverlerin Dünya Kupası maçlarını Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.