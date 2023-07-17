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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Erdoğan, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker tarafından karşılandı.

18:34 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilecek resmi akşam yemeğine de iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilecek resmi akşam yemeğine de iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati ve MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cidde'ye geldi.


Erdoğan, Cidde temasları kapsamında Al Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile heyetler arası ve baş başa görüşmelere katılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilecek resmi akşam yemeğine de iştirak edecek.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Körfez turu
#Suudi Arabistan
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