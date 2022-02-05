Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçmiş olsun mesajında, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Saygı değer Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisi Zonguldak’a gelmek istiyordu ancak bu sebeple gelemedi. Bize görev verdi. Biz de burada sahil yolu tüneller ve 84 tesisin açılışını yaptık. COVİD olunca karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah kısa sürede bu virüs belası da hayatımızdan defolup gider.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçmiş olsun mesajında şunları kaydetti; "Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim,her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim,merhamet,muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin...Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak, "Dualarımız sizlerle efendim." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçmiş olsun paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dualarımız sizinle efendim" paylaşımıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

PARTİ LİDERLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımı yaptı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza ve eşleri Hanımefendi'ye ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa zamanda hastalığı atlatmaları için duamızla Yüce Allah’tan acil şifalar niyaz ederim." mesajını paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın Covid19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan’ın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilerim." ifadelerini kullandı.

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KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, "Zatıalinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Kovid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte zatıalinize ve kıymetli hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla." sözleriyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu.