Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Sadriuyu tebrik etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Sadriu'yu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak tebriklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Sadriuyu tebrik etti
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani-Sadriu'yu, Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun, yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna dikkati çeken Erdoğan,iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, yeni dönemde de pekişeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.

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