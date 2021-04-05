Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Sadriu'yu tebrik etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darbe imalı bildiri yayınlayan 104 amiral ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emekli amirallerin canı sıkılmış bir bildiri yayınlamış, bu bir zevzekliktir" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya tepki gösteren İYİ Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, partisinden istifa etti. Arslan yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz bugüne baktığımızda Montrö ve Lozan'ı savunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarına 'zevzek' diyen bir zihniyetin altında bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak duramayacağıma karar verdim" ifadelerini kullandı.