Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10 Aralık İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 72’nci yıl dönümünde vatandaşlarımla beraber tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyorum. 72 yıl önce daha adil, daha özgür, daha insan odaklı bir dünya idealiyle kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatan önemli bir belge olma özelliğini halen koruyor. Yönetim sistemini “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi üzerine inşa eden bir ülke olarak, hayata geçirdiğimiz reformlarla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayan pek çok engeli ortadan kaldırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu
  • Demokrasimizi güçlendirerek, hukukun işleyişini hızlandırarak, hak arama yollarını genişleterek ülkemizi hak ve özgürlükler alanında 18 yıl öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşıdık. Milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde reform irademizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda...
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşıda insan üzerindeki deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından koronavirüsle mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini bildiren Erdoğan, koronavirüs aşısı için de tarih verdi. İşte koronavirüs aşısı için açıklanan tarih

"Güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz"

"Günümüzde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne en büyük tehdidi kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı oluşturuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Batı toplumlarında Covid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslüman’ın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aday olacaksa isabetli bir karar olur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aday olacaksa isabetli bir karar olur
  • Üyesi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda bu tehditleri dile getiriyor, ırk, din, dil ayrımı gözetilmeden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tam manasıyla uygulanması için mücadele veriyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü’nün bu yılki temasının “Daha iyi iyileş-insan haklarına sahip çık" olarak belirlenmesini bu bakımdan son derece isabetli buluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarında çığır açan iki Türk doktoru tebrik etti
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarında çığır açan iki Türk doktoru tebrik etti

"Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek"

Covid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve yaşanan adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye, tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla temel özgürlüklerin korunması için mücadele etmeye ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile bundan 72 yıl önce güvence altına alınan haklarına hala kavuşamamış milyonlarca insana umut ışığı olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha tebrik ediyor, gelecek günlerin tüm dünyaya sağlık, barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum."

Abone Ol Google News
Esenyurtta dehşet anları

Esenyurt'ta dehşet anları

​Çocukların top oynamasına sinirlendi, pompalı tüfekle ateş açtı.
Bu kez durum ciddi

Bu kez durum ciddi

​Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmalıyız

Sadece bir telefona<br>hepsi sırayla bakıyordu

Sadece bir telefona
hepsi sırayla bakıyordu

​Okuma azimleriyle örnek olan 7 kardeşe destek yağıyor.

Dualarla <br>yaşama tutundum

Dualarla
yaşama tutundum

Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz hocadan açıklama.
Aşı verilerine<br>siber saldırı

Aşı verilerine
siber saldırı

​BioNTech ve Pfizer ortak açıklama yaptı.
Belki ölmek istiyorum kardeşim

Belki ölmek istiyorum kardeşim

​Maske takmayan sürücü polise zor anlar yaşattı.
Putin bizzat<br>komuta etti

Putin bizzat
komuta etti

​Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle.

Avrasya Tüneli kapatıldı

Avrasya Tüneli kapatıldı

Yangınlara karşı müdahale amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Gözü dönen üç çocuk<br>annesi dehşet saçtı

Gözü dönen üç çocuk
annesi dehşet saçtı

Çocuklarının yanında eşini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Göbek attı

Göbek attı

​Kısıtlamada alkollü yakalandı, ceza sonrası dans edip şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını sonrası dünya yeniden şekillenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10 Aralık İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.
Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor
Dünya

Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü , Çin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara teknoloji kullanarak baskı yapmak ve büyük bir veri programı ile Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına almakla suçladı. IJOP veri programının Sincan'daki çeşitli duyu sistemlerinden insanlar hakkında veriler topladığı ve potansiyel tehdit olarak düşündüğü kişilerin isimlerini yetkililere gönderdiği belirtilen açıklamada, Çinli yetkililerin ise söz konusu kişileri siyasi eğitim kamplarına götürdü ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda: Bir ilki yaşadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında Shakhtar Donetsk ile berabere kalarak grubunu son sırada tamamlayan Inter, Avrupa kupalarına veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.