Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Kudüse destek mitinginde konuşuyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs'e destek mitinginde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" düzenlenen mitingde konuşuyor.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız.

İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.

BM, İsrail’in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız tüm eylemleri sadece seyrederek, bu zulme zımnen ortak olmuştur. Amerika’nın attığı adıma karşı etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur.

Mescid-i Aksa radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirleniyor. Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapamıyoruz.

Ben Musevilerle Siyonistleri birbirinden ayırıyorum. Bizim mücadelemiz siyonistlerle.

Karşı taraf zulümle vahşetle Kudüs'e yürürken Müslümanlar imanlarının, bileklerinin gücüyle onları yenmiş ama masum hiç kimseye yer vermemiştir.

Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur.

İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor, bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Bu gerçekleri görmezden gelemeyiz.

Hak hukuk tanımayan zalim nasihatten anlamaz, zalimin anladığı dil güçtür. Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, İsrail'in pervasızlığı süremez. İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumdan çıkarmak boynumuzun borcudur.

Ortaya çıkan tablo proje terör örgütlerinin tek amacının Müslümanların birliğini bozarak bölgeyi işgale hazırlamak olduğunu göstermiştir.

"Müslümanlara umutsuzluk yakışmaz"

Gelin ayaklarımızdaki Kudüs gücüyle bu zulme karşı hep birlikte yürüyelim, birileri bu yürüyüşü görsün. Çünkü Müslümanlara umutsuzluk yakışmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra 1 milyar 700 milyon Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir.

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.