Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs'e destek mitinginde konuşuyor

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız.

İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.

BM, İsrail’in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız tüm eylemleri sadece seyrederek, bu zulme zımnen ortak olmuştur. Amerika’nın attığı adıma karşı etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur.

Mescid-i Aksa radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirleniyor. Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapamıyoruz.

Ben Musevilerle Siyonistleri birbirinden ayırıyorum. Bizim mücadelemiz siyonistlerle.

Karşı taraf zulümle vahşetle Kudüs'e yürürken Müslümanlar imanlarının, bileklerinin gücüyle onları yenmiş ama masum hiç kimseye yer vermemiştir.

Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur.

İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor, bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Bu gerçekleri görmezden gelemeyiz.

Hak hukuk tanımayan zalim nasihatten anlamaz, zalimin anladığı dil güçtür. Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, İsrail'in pervasızlığı süremez. İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumdan çıkarmak boynumuzun borcudur.

Ortaya çıkan tablo proje terör örgütlerinin tek amacının Müslümanların birliğini bozarak bölgeyi işgale hazırlamak olduğunu göstermiştir.

"Müslümanlara umutsuzluk yakışmaz"

Gelin ayaklarımızdaki Kudüs gücüyle bu zulme karşı hep birlikte yürüyelim, birileri bu yürüyüşü görsün. Çünkü Müslümanlara umutsuzluk yakışmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra 1 milyar 700 milyon Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize gelmiştir.