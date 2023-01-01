Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var çare baraj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki toplu açılış törenine katılıma ilişkin "Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık" dedi.





Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Göçebe Oyunları nedeniyle İznik'e, Torku Tesisi açılışı nedeniyle Gemlik'e geldiğini, hasret gidermek için bir kez daha Bursa'da olduklarını belirtti.





"Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı?" sorusuna kalabalıktan "evet" yanıtını alan Erdoğan, şöyle devam etti:





"Size inanıyorum, size güveniyorum ve biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa'nın kendileriyle olduğu müddetçe üstesinden gelemeyecekleri mesele olmadığını, şehre teşekkürlerini 20 yıldır eser ve hizmetle ödediklerini vurguladı.

Törenden sonra gençlerle coşkulu bir buluşma yapacaklarını, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacağını dile getiren Erdoğan, "Üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, ödediği vergiyle ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikte olacağız. Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum" dedi.





Erdoğan, toplu açılış törenine yoğun katılıma işaret ederek, " Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık" diye konuştu.





Alanda asılan bir pankartta "Gücüne güç katmaya geldik" yazdığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz." ifadesini kullandı.

Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerde 127 farklı yatırımı bugün resmen açtıklarını aktaran Erdoğan, Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinin tamamlanan altyapı ve binalarının resmi açılışını yaptıklarını, Mudanya Üniversitesinin de fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim-öğretim yılında resmen faaliyete açtıklarını dile getirdi.





Erdoğan, sağlıkta, çeşitli ilçelerde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerinin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştirdiklerini, adalette Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının, güvenlikte Emniyet Müdürlüğünün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yaptıklarını kaydetti.





DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açtıklarına belirten Erdoğan, "Malum kuraklık var. Soruyorlar, 'Çare ne?' Çare, işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Dursunbey Karyağmaz Köyü'nün Mustafakemalpaşa ilçesine nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve 100 ahırın, Orhangazi'de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yaptıklarını anlattı.





"19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de açılışlarını gerçekleştiriyoruz"





Tarım Bakanlığının çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin, ayrıca çeşitli kurumlara ait hizmet binalarının, restorasyonların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:





"Bursa Büyükşehir Belediyemiz, güncel bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursa'mıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi'nin, Gökdere Millet Bahçesi'nin çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Aynı şekilde, ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen hizmete açıyoruz. Bugün ayrıca, özel sektörümüzce şehrimize kazandırılan, yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan, 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımları ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi ilave kimi yeni yatırım olarak hayata geçirilen projelerin sahiplerine bakıldığında, hemen tamamının ülkenin gurur abidesi şirketleri olduğunu gördüklerinden bahsederek, şehrin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile olan bakanlıklara, kurumlara, belediyelere, hayırseverlere ve iş dünyasına teşekkür etti.





14 milyar lira tutarında yeni yatırım





Buradan temellerini attıkları, çeşitli bakanlıklar ile büyükşehir ve ilçe belediyelerince yapılacak 14 milyar lira tutarındaki yeni yatırımın da şimdiden şehre hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:





"Elbette Bursa'ya yaptıklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 10 bin 376 adet yeni derslik inşa ettik. Bursa'ya ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesini kurduk. Gençlik ve Spor'da 8 bin 71 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. Kırk üç bin seyirci kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor tesisi kurduk. Sosyal yardımlarla Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında Şehir Hastanemizin de yer aldığı toplamda 3 bin 674 yataklı 28 hastane ile birlikte 86 adet sağlık tesisi yaptık. Durmak yok."





Toplam 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ile birlikte 3 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğine değinen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik'te TOKİ eliyle Bursa'da toplam 25 bin 569 konut projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.





"17 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz"





Erdoğan, "İlk Evim" projesiyle şehirde 8 bin 650 konut daha inşa edeceklerini, "İlk Arsam" kapsamında 13 bin altyapısı hazır arsayı, "İlk İşyerim" çerçevesinde de Yıldırım'da 500 iş yerini vatandaşlara sunacaklarını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:





"Bursa'da riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 17 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerimize ruhunu veren tarihi şehir meydanlarımızı, 'Tarihe vefa, geçmişe saygı' diyerek ihya ediyoruz. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi de eski ihtişamına kavuşturma gayreti içerisinde olduğumuz yadigarlarımızın başında geliyor. Hanlar Bölgesi'nde yürüttüğümüz projeyle ecdadımızın aziz hatıralarını koruyor, Bursa'nın tarihi silüetini, adeta şehrin kalbini yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda bulunanların "Bursa seninle gurur duyuyor" diyerek sevgi gösterisinde bulunması üzerine, "Gençler, kızlar sizi solladı. Onlardaki coşkuya bak, size bak. Maşallah" şeklinde konuştu.



