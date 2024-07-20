Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir canımızdan bir parçadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlama Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılıyor. https://t.co/HVpuN4LzWT — Yeni Şafak (@yenisafak) July 20, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, değerli genel başkanlar, kıymetli gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Barış harekatının 50. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi milletle yad ediyorum. Kanları kanlarına karışan Mehmetçikleri ve mücahitleri de yad ediyorum.









"Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir canımızdan bir parçadır"

İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz, tek bileğiz, sırt sırtayız. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır.

Burası bizim sadece şehitlerimizin değil, Hz. Osman'ın, sahabenin, bu toprakları fetheden ecdadımızın da yadigarıdır.

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik.

"Dendias'a akla ziyan açıklamalar yaptı"

Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

"Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz"

Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakereye, görüşmeye Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

Bugüne kadar çözümü samimiyetle isteyen, bunun için fedakarlıkta bulunan, riski alan, irade sergileyen taraf Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmuştur.

50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz.

Adanın garantör ülkelerinin liderlerinin her iki devleti de beraberce ziyaret edecekleri günleri göreceğimizi ümit ediyorum.

Tarihi törende müjdeyi verdi