Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin kaynakları israf edilmeyince işte böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan otoyolun, yeni etabının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz bu ülkeyi kadın ve erkek omuz omuza mücadele ederek kurtardık. Kadınlarımızı özgürleştirdik. Kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete izin vermeyeceğiz.

Bugün Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 KM uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kısmını sizlere hizmete sunuyoruz.

Yol medeniyettir. Kuzey Marmara Otoyolu ile vatandaşımız kesintisiz , konforlu ve güvenli seyehat imkanına kavuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/RMSW2KYMUN

— Yeni Şafak (@yenisafak) March 8, 2020

Ülkemizin kaynakları israf edilmeyince işte böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor. Ey CHP zihniyeti sizin bırakın icraatlerinizi, hayalleriniz bile buna yanaşamaz.

Hiç bir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden, bize oy versin vermesin 81 ilimize hizmet götürüyoruz.

Yüzyılın projesi olan Kanal İstanbul Projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Kanal İstanbul ufku dar, vizyonu sığ kimi çevrelerin sözüne bırakılmayacak kadar önemli bir projedir.

Birileri karşı çıksa da Boğaz'ın yükünü hafifletecek Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Büyük ideallerimizin hedeflerimizin olması gerekiyor. Artık sığ gündemlerin dışından çıkmış son 17 yılda projeler üreten bir ülke haline geldik.

Türkiye yağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur.

Mevcut tren hatları dökülüyordu, hızlı trenler yoktu, hava ulaşımı lükstü, bu kötü tabloyu tersine çevirdik.

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Dünyanın en büyük 3 havalimanı'ndan bir tanesini İstanbul'a kazandırdık. Yakınında dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. Bunları sizin için yapıyoruz.

Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma refah yolunda hamle yapsa birileri devreye girmiştir.

15 Temmuz!da gereken tokadı yediler, artık bu yollara kolay kolay başvuramayacaklar.