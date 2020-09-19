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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. etabını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 2X4’tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz.

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.

Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var.

Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılara göğüs gerdik. Tam bu sırada salgın geldi. Türkiye koronavirüsten en az etkilenen ülkelerden biri oldu. Yılın ilk çeyreğinde büyürken, ikici çeyreğinde bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Yılın 3. çeyreğinde ise büyüyerek salgının etkilerini üzerimizden attık.

Sağladığımız uygun finansan etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor.

İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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