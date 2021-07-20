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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da: Düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterini imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşada: Düzenlenen törene katıldı
Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış Harekâtı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde geldiği KKTC'de, bu sabah Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterini imzaladı.

Erdoğan anıt defterine neler yazdı?

Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bugün hem Kıbrıs Türk halkıyla güç ve gönül birliği içinde gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutlamak hem de mübarek Kurban Bayramımızı idrak etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz.

Ada'yla ilgili kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret Anavatan Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuruna, refahına ve istikbaline verdiğimiz önemin bir nişanesidir.

Türk milleti nasıl 47 sene önce katliam tehdidiyle karşı karşıya bırakılan Kıbrıs Türk halkının imdadına koşmuşsa bugün de yarın da elindeki tüm imkanlarla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir.

Kıbrıs Türkü'nün hak, adalet ve özgürlük davasını uluslararası planda da zafere taşıyana kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Ruhun şad olsun."

İlkelerinizden ve gösterdiğiniz aydınlık yoldan ayrılmayacağız.

Törene kimler katıldı?

Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de bayram mesajı: Artık Kıbrıs Türkü diyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de bayram mesajı: Artık Kıbrıs Türkü diyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Kıbrıs Türkü diyoruz
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Kıbrıs Türkü diyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Cami'sinde kıldı. Namaz sonrası cemaate hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sevgili kardeşlerim. Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum, bayramınız mübarek olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah. Alem-i İslam'ın ittihadına, intibahına vesile kılsın. İnşallah bu güzel Kıbrıs'ımızı, 47 yıl önce yaşadığımızı, inşallah bizlere bir daha yaşatmasın. Bundan sonraki süreç Güzel Kıbrıs'ımızın çok daha güzel, çok daha kalkınmış ve güçlü bir Kıbrıs olarak yoluna devamını bizlere nasip etsin. Artık Güney-Kuzey, böyle bir derdin içinde olmayacağız. Bundan sonra Kıbrıs Türkü çok daha güçlü bir şekilde inşallah yoluna devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.
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