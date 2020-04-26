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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Gülüşkeni aradı Bu devlet, milletinin mecnunudur
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla Gülüşken'i aradı: Bu devlet, milletinin mecnunudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken'in kızı ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'ten uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimizle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilen Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz...' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Twitter hesabında telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı. Görüşmede Leyla Gülüşken'in hatrını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Artık emin ellerde, Rabbim şifalar versin inşallah. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta hamdolsun dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden bir kaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıbben üzerimize ne düşerse, bunları harfiyen yerine getireceğiz. Takibini yapacağız, merak etme. Hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da işi yakından takip edecek . İnşallah sonu da hayır olur. Dua edelim, üzerimize düşeni de yapalım. "

  • Leyla Gülüşken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun sizden başkanım. Çok teşekkür ederim bu yaptıklarınız için, ne desem azdır. Çok mutluyum sizinle konuştuğum için. Ben zaten ülkemize ve size çok güveniyorum. Orada olduklarından ötürü çok mutluyum." dedi.

Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda
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Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda
İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'e Türkiye sahip çıktı. Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda. Güleşken'in kızı Samira Gülüşken, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Birazdan hareket edecez, buraya gelen insanlardan, yazıp destek çıkan durumumuzu soran herkese binlerce kez teşekkür ederiz' dedi.

Ambulans uçak gönderilen İsveç'teki Türk hastanın kızlarından teşekkür: Türk oluşumuzla gurur duyduk
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