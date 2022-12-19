Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT bizim kitabımızda yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KOSGEB'den destek alarak ticaret hayatına atılan başarılı iş kadınlarıyla bir araya geldi.

"Evlatlarımız üzerindeki en büyük tehlike sapkın akımlardır"

Muhalefete LGBT meselesinde takındıkları tavır konusunda tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Evlatlarımız üzerindeki en büyük tehlike sapkın akımlardır: Açık konuşacağım LGBT denen olay. Bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Güçlü aile olmadan güçlü millet olmaz. " açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Arkadaşlarımız ülkemizin 4 bir yanında iş kurmak isteyen 45 binden fazla kadınımızla bir araya gelerek onlara yol gösterdi, destek oldu.

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Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri, kırsal kalkınma hibeleri gibi desteklerin büyük bölümünü kadınların kullandığını memnuniyetle görüyoruz.

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programının bir kez daha Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın azmine, gayretine, kararlılığına hayran olmamak elde değil. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız. Kadınların, son 20 yılda hayata geçirdiğimiz programların tümünde emeği var.

Yeni adımlarla Türkiye Ekonomi modelini her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözde modernlik iddiasıyla kadınlarımızı dışlayan zihniyetin ülkemizde nobranlıklarına şahit olduk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ülkemizde sözde modernlik, ilericilik, çağdaşlık iddiasıyla kadınlarımızı inançlarından, kıyafetlerinden esasen doğrudan doğruya cinsiyetlerinden dolayı dışlayan bir zihniyetin biz bu ülkede nobranlıklarına şahit olduk' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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Kadın kooperatiflerine 2 milyar liralık destek

Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimcilerimize, kadın kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet bedeli tesis ettik.

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İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum

Gerek gençlik kollarıyla gerek kadın kollarıyla en güçlü parti biziz.

Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, onları hayalleri ile buluşturmak için gereken desteği veriyoruz.

Kadınların olmadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur.

Sorun muhalefete, sizin kadın milletvekili sayınız kaç, kadın üyenizin sayısı kaç? Böyle bir dertleri de yok zaten.

Okullara, iş yerlerine sokulmayan kadınların gözyaşları bile tek parti artığı faşistlerin yüreğini yumuşatmaya yetmemiştir. Türkiye bu günlerini AK Parti'nin reformları ile geride bırakmıştır.

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OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insani olarak asla kabul edilebilecek bir şey değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ''Hukuki olarak reşit hala gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insani olarak asla kabul edilebilecek bir şey değildir'' dedi. BiP'te paylaş

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Başörtüsü için anayasa teklifi

Başörtüsü teklifimizi Meclis'e sunduk. Şimdi kimlerin kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte görülecek. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

"Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insanidir"

Hukuki olarak reşit hala gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne de insani olarak asla kabul edilebilecek bir şey değildir.

Kılıçdaroğlu'na LGBT tepkisi

Evlatlarımız üzerindeki en büyük tehlike sapkın akımlardır: Açık konuşacağım LGBT denen olay. Bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Güçlü aile olmadan güçlü millet olmaz. CHP ve yavru muhalefet onlarla beraber yürüyor.

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Şimdi buradan nereye geliyorum? Önümüzdeki dönem tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve bakanlıklarımızla daha müteyakkız bir sürece gireceğiz.

"Kandil'e hesabını sordunuz mu?"

Kandil'dekiler Sayın Kılıçdaroğlu'na methiyeler diziyor. Onların methiyesiyle yürüyorsun. Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Sicil dosyalarınız elimizde. Kandil'e hesabını sordunuz mu? 10-15 yaşındaki kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler?

Bir hadise üzerinden milletimizin değerlerine saldıranlar, meclisten gönüllü kuruluşlarımızı tehdit edenler, gerilerindeki vahim tabloyu gizliyor. Tecavüz iddialarının çıktığı parti teşkilatlarınızın hesabını verdiniz mi? Hepsi sicilinizde mevcut.

OYNAT 01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hadi şimdi de sıkıyorsa had bildirin de görelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ''Meclis'e giren bir başörtülü milletvekiline bunların eski yöneticileri ne demişti? Bu kadına haddini bildirin. Ey CHP siz onların uzantılarısınız. Hadi şimdi de sıkıyorsa had bildirin de görelim' dedi. BiP'te paylaş

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HAYAT LGBT propagandasının en büyük hedefi: Çocuklar