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Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberyalı mevkidaşı Veay ile görüştü: FETÖ ile mücadele konusunda teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki iş birlikleri ele alınırken Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.

19:32 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Corç Veay - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Corç Veay - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

FETÖ'ye Afrika'da da geçit yok: Liberya'da örgüte bağlı okulların faaliyetleri durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Liberya
#Corç Manne Veay
#İletişim Başkanlığı
1 saat önce
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