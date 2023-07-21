Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberyalı mevkidaşı Veay ile görüştü: FETÖ ile mücadele konusunda teşekkür

Corç Veay - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkiler ele alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.
FETÖ'ye Afrika'da da geçit yok: Liberya'da örgüte bağlı okulların faaliyetleri durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.