Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberyalı mevkidaşı Veay ile görüştü: FETÖ ile mücadele konusunda teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunda Liberya Devlet Başkanı George Weah ile kahkahalar attığı çok konuşulan fotoğraf karesinin perde arkasını anlattı. Liberya lideri Weah’ın başarılı futbol kariyerine değinen Erdoğan, "Weah eski bir futbolcu. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Birçok büyük kulüpte oynamış. Yılın futbolcusu seçilmiş. Çok iyi paralar almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espriye gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu" dedi.