16:3024/09/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhammed el-Menfi
#libya
