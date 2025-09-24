Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.
