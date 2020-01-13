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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Libya'da yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
İtalya Başbakanı Conte - Cumhurbaşkanı Erdoğan
İtalya Başbakanı Conte - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Libya'da yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ettiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Conte'ye "İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye-İtalya arasında 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu.

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Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri

Erdoğan, Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleriyle ilgili olarak, "Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek, olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım." diyerek, "Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Türk heyetinin Moskova'daki görüşmelerinin bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

Conte: Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını umut ediyorum

Görüşmede birçok konuyla birlikte Libya konusunu da ele aldıklarını belirten Conte, "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum." dedi.

Conte, Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını ifade etti.

Conte, "İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması." diye konuştu.

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