Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Beş önemli anlaşmaya imza atıldığını vurgulayan Erdoğan, Ramazan ayı arifesinde gerçekleşen söz konusu ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısını başarıyla icra ettik. Libya'yla 500 yılı aşan köklü, derin ve özel münasebetlere sahibiz. İki dost, kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Egemenliğimizi kast edenlere karşı yekvücut mücadele verdik." dedi.

Ortak tarihlerden alınan güçle istikbali inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne evvelki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyutlara ulaştığı dönemlerde BM'ce tanınan meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk." ifadelerini kullandı.

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"Biz meşru hükümetin yanında yer alırken başkaları darbeci Hafter'i destekledi"

Libya'ya desteğin sadece Türkiye'den gittiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz meşru hükümetin yanında yer alırken başkaları darbeci Hafter'i desteklemeyi ve silahlandırmaya devam ettiler. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. İmzalığımız Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat kapsamında Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır." dedi.

Tüm bu çabaların ardından Milli Birlik Hükümeti'nin kurulabildiğini ifade eden Erdoğan, "Bundan böyle önceliğimiz Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğin ülkenin geneline teşmil edilmesidir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşamaları için kamu hizmetleri geliştirilmelidir. Bu vesile ile uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlanması ve seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek verilmesine davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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"Akdeniz'i daima barış havzası olarak gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Akdeniz'i daima barış, refah havzası olarak gördük. Akdeniz'de komşumuz olan Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası her iki ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır. Ötesi bizim açımızdan lafügüzahtır. Başta yatırımlar olmak üzere ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek somut adımlar üzerinde kurduk. Yaraların sarılmasına, yeniden imara ve Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.

Türkiye sağlam yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın imarına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan Dibeybe'nin iş adamlarımızla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç içerisinde şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin koronaviürüsle mücadeledeki tecrübelerini Libya'ya süratle aktaracağız. Bu amaçla Trablusgarp'ta bir salgın hastanesini işleteceğiz."

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AA

Libya Başbakanı Dibeybe ise şu sözleri sarf etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine, Türk halkına Ramazan-ı şerif münasabetiyle en içten dileklerimi iletirim. Toplantımız gerçekten çok önemliydi. İki kardeş ve dost ülke arasında. Önemli bir stratejik işbirliği toplantısı oldu. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içerisindeyiz. Özellikle de Türkiye ile bunu yapma arzusu içerisindeyiz."

OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da meşru hükümete desteğimiz sürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaların ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye olarak, Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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