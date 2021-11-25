Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maarif Vakfı eğitimde fırsat eşitliği temininde önemli rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maarif Vakfı Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, zirvenin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetimiyle bu önemli zirveye destek veren tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderiyor. https://t.co/tb1zt3sBoS — Yeni Şafak (@yenisafak) November 25, 2021

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderiyor. https://t.co/tb1zt3sBoS — Yeni Şafak (@yenisafak) November 25, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maarif Vakfı Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, zirvenin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetimiyle bu önemli zirveye destek veren tüm kurum ve kuruluşları tebrik etti. Erdoğan, 'Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm' temasıyla düzenlenen zirvenin, eğitime dair yaklaşımların ve uygulamaların tartışılacağı uluslararası bir platform haline geleceğini belirterek, şöyle konuştu:

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"Değerli fikirleriyle zirveye katkı sunacak herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'yi, milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden kurumlarımızdan biri de Türkiye Maarif Vakfı'dır. Vakfımız, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor. Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor."

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"BULUNDUĞU ÜLKEDE BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR"

Erdoğan, Maarif okullarının yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibi olduğunu söyleyerek, "Türkiye, bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler'in 2030 Vizyon Belgesi'nde ilan edilen; sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır. Vakfımıza bağlı okullar eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak Koronavirüs döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirmiştir. Kritik bir süreçte sergilediği bu kararlı tutumuyla vakfımız, eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koymuştur. Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları, gerekse yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarımız vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz" dedi.

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"DÖNÜM NOKTASI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Eğitimcilere, "Sizlerden büyük bir devletin ve büyük bir milletin mensupları olduğunuzun bilinciyle temponuzu daha da artırmanızı bekliyoruz" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunun da çalışmaktan, eğitimdeki yenilikleri takip etmekten ve yerelden kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçtiğini söyledi. Küresel alanda rekabet ederken yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmaları gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak, insanı ve fıtratı merkeze alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin, vakfımızın yol haritasının belirlenmesi ve başarı grafiğinin artırılmasında bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Zirvenin başarılı geçmesini diliyor, zirveye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın 46 ülkesinde samimiyetle fedakarlıkla aşkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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