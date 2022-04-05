Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Abone Ol