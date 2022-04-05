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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orbanı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orbanı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti
Orban - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban’ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.

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