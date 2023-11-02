Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.

Erdoğan, yarın "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılarak zirve oturumuna hitap edecek. Erdoğan ayrıca toplantı kapsamında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'a Kazakistan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.