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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

17:20 - 2/11/2023 Perşembe
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.


Görüşme, basına kapalı yapıldı.


Erdoğan, yarın "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılarak zirve oturumuna hitap edecek. Erdoğan ayrıca toplantı kapsamında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.


Erdoğan'a Kazakistan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.


Toplantının gündemi


Dönem Başkanlığı’nın Özbekistan’dan Kazakistan’a devredileceği zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Viktor Orban
#Macaristan
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