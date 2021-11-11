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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı resmi törenle karşıladı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orbanı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Macaristan Başbakanı Orban

Konuk Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Laurenço’ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Orban’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Orban, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba asker’ diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Orban, merdivenlerde Türkiye ve Macaristan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Orbani heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu katıldı. Törende Başbakan Orban’ın Türk bakanlarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Macar bakanlarla uzaktan selamlaşma yerine tokalaşması dikkat çekti.

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