Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birer görüşme gerçekleştirdi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul eden Erdoğan, kutlamalar kapsamında düzenlenen resepsiyona katılarak, etkinlikleri takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 100 metre finalini de izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'daki temaslarını tamamladı
Ekonomik iş birliği vurgusu: Köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz
Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.