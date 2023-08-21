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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Macaristan’la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz." dedi. Ekonomik ilişkilere de vurgu yapan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

00:45 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul eden Erdoğan, kutlamalar kapsamında düzenlenen resepsiyona katılarak, etkinlikleri takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 100 metre finalini de izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'daki temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan,
"Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik.
" bilgisini verdi.

Ekonomik iş birliği vurgusu: Köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz

Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz, münasebetlerimizi daha ileriye taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldığımız ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü. Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Karmelita Manastırı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ın Kuruluş Günü'nü tebrik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da hazır bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Macaristan
#Türkiye
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