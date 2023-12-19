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Macaristan ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti sona erdi. Gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

07:49 - 19/12/2023 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi.


Özel uçak "TUR" ile 02.00'de Esenboğa Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer de yurda döndü.




#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Macaristan
#Esenboğa Havalimanı
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