Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.