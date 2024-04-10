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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

18:42 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Enver İbrahim - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Enver İbrahim - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Filistin'e destek vurgusu

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.

Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

İki lider görüşmede karşıylıklı olarak birbirinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Endonezya
#Enver İbrahim
19 dakika önce
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