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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malum gazetelerden biri 'çocuğu tokatladı' yazdı torunumu sevdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez soruları yanıtladı. Seçim günü oy kullandığı anlarda 'çocuğa tokat attığı' iddiasına ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Malum gazetelerden biri 'çocuğu tokatladı' diye yazdı. O çocuk torunum, orada yanağını okşuyorum. Bu dezenformasyon, yalan" dedi.

08:57 . 17/05/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sırada vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sırada vatandaşlarla sohbet etti.

14 Mayıs Pazar günkü seçimlerde Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girmişti. Arkasında bekleyen Cumhurbaşkanı'nı fark eden bir seçmen ise büyük şaşkınlık yaşamıştı. Hem oradaki diyaloğu hem de torunu Ali Tahir'in yanağını okşadığı anları anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



Oradaki genç 'Buyurun' dedi, ben de 'Sıra sizde' dedim.


Torunum yanımda, ben yanağını okşuyorum. Hemen malum gazetelerden bir tanesi 'çocuğun yanağına vurdu' diye yazdı. O çocuk torunum. Dede 'Ben de geleyim mi?' dedi, ben de 'Gel oğlum' dedim. Onu da aldım yanıma. Orada yanağını okşuyorum, 'çocuğun yanağını tokatladı' diyor. Ondan sonra öğrenince benim torunum olduğunu verdikleri başlık şu; 'Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı.' Bu dezenformasyon, yalan işte bu düzeyde. Onun için biz bu yasayı çıkardık.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Oy Pusulası
#14 Mayıs Seçimleri
10 dakika önce
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