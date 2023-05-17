Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malum gazetelerden biri 'çocuğu tokatladı' yazdı torunumu sevdim

14 Mayıs Pazar günkü seçimlerde Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girmişti. Arkasında bekleyen Cumhurbaşkanı'nı fark eden bir seçmen ise büyük şaşkınlık yaşamıştı. Hem oradaki diyaloğu hem de torunu Ali Tahir'in yanağını okşadığı anları anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

Torunum yanımda, ben yanağını okşuyorum. Hemen malum gazetelerden bir tanesi 'çocuğun yanağına vurdu' diye yazdı. O çocuk torunum. Dede 'Ben de geleyim mi?' dedi, ben de 'Gel oğlum' dedim. Onu da aldım yanıma. Orada yanağını okşuyorum, 'çocuğun yanağını tokatladı' diyor. Ondan sonra öğrenince benim torunum olduğunu verdikleri başlık şu; 'Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı.' Bu dezenformasyon, yalan işte bu düzeyde. Onun için biz bu yasayı çıkardık.