Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de muhalefete yüklendi: Siyasi ahlaksızlık paçalarından akıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu şehir okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Aramızdaki dayanışma daim olsun.

Mardin'de kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız, mevcut oy oranları aramızdaki muhabbeti yansıtmıyor. 14-28 Mayıs'ta Mardin'de arzu ettiğimiz oranlara ulaşamadık. İnşallah bunu 31 Mart'ta telafi edeceğiz. 31 Mart'ta yeni bir başlangıç yapacağız. Mardin'i hak ettiği seviyeye getireceğiz. Bu sefer Mardin'in tercihinin kimlik siyasetinden değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum.

"Siyasi hayatımızın her aşamasında Filistin'i savunduk"

Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu Ramazan-ı Şerif'e buruk girdik. Etrafımızda dram ve istikrarsızlık hakim. Komşularımız Suriye ve Irak'ta gerilimler devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki kanlı savaş üçüncü yılına girdi. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye vahşi saldırıları da buna eklendi. İsrail'e en sert tepki veren ülkelerden biriyiz. 40 bin tondan fazla bölgeye sevk ettik.

Yarım asırlık siyasi hayatımızın her aşamasında Filistin'i savunduk. Böyle bir konuda son dönemde kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin'deki gayretini sorguluyorsa kendi insanına hakaret ediyor demektir.

Hamas terör örgütüdür diyen CHP'nin listesinden Meclis'e girenler, kusura bakmasınlar Filistin konusunda bize ders veremezler. Benim dik duruşumu Gazzeliler biliyor.

"Siyasi ahlaksızlık bunların paçalarından akıyor"

Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri DEM'le beraber yönetilecekler ve yönetilmeyecekler diye ikiye ayırmışlar. Biri çıkıyor, 'DEM'lileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm' diyor. Biri çıkıyor, 'DEM'e oy vereni belediyeye almam' diyor. Diğeri çıkıp, tutmayın küçük enişteyi edasıyla 'beraber yöneteceğiz' deyip posta koyuyor. Genel Başkan'ı kimse takmıyor.

Ortada dürüstlük, şeffaflık namına bir şey yok. Siyasi tutarsızlık, ahlaksızlık adeta bunların paçalarından akıyor.

"Oyundan dolayı vatandaşı hizmetten yoksun bırakmaya, ayrımcılığa izin vermeyiz"

Bize oy versin ya da vermesin, 85 milyonun hizmetkarıyız. Oy tercihinden dolayı vatandaşı hizmetten yoksun bırakmaya, ayrımcılığa izin vermeyiz. Mardin'de şimdiye kadar 204 milyon lira tutarında kamu yatırım yaptık.

Kalkınma Koridoru'nun bir parçası olarak 320 kilometrelik Şanlıurfa-Habur Karayolunu yapacağız, en önemli kavşak Mardin olacak."