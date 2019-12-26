Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya tezkeresini sunacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. https://t.co/JP6HGcFQL6 — Yeni Şafak (@yenisafak) December 26, 2019

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. https://t.co/JP6HGcFQL6 — Yeni Şafak (@yenisafak) December 26, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye'de sınırımız boyunca kurulmak istenen terör tuzağını bozduk. Sınırımızda güvenli ve huzuru sağlamamız gerekiyor. Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik. İdlib'de sükunet sağlanmalıdır. Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık.

Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık. Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik.

İdlib'de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti.

Türkiye'de her şeyin yerlisini ve millisini yaptık. Sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle bunu da başaracağız.

Libya'ya asker gönderilecek mi?

Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz.

(Libya ile mutabakat) Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasbetmek değil tam tersine hakkımızın gasbedilmesine engel olmak.

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Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz.

Kanal İstanbul projesi

Türkiye'ye küçük düşünmek, davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul işte böyle bir projedir. Kanal İstanbul proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. İnşallah yakında bununla ilgili ihaleye de çıkılacaktır.

Bünyesindeki 2 limanı, 1 yat limanı, lojistik merkezi, 7 köprüsü, 2 demir yolu ve 2 hafif raylı geçişi ile dünya çapında bir eser olacak.

Devlete yük getirmeden yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden yapmak suretiyle hayata geçireceğiz.

Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek.