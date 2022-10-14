Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda takacağını açıkladı: O ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü aralarında Yeni Şafak Gazetesi yazarı Nuriye Çakmak Çelik'in de bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'DAN MEHMET ALİ ÇELEBİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan burada "Davetiniz üzerine eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi artık AK Parti vekili oldu. Bundan sonra da çeşitli isimlere davetleriniz olacak mı?" şeklinde yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun.

REKLAM

"O RUHU İSTİYORUM Kİ GRUBUMUZ DA YAŞASIN"

Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın."

GÜNDEM Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı: PKK severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olamam

OYNAT 01:41 İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Terörle mücadele zayıflamasın diye 'Cumhur İttifakı' dedim CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Bir video yayımlayan Çelebi, neden Cumhur İttifakı'nı tercih ettiğini açıkladı. Çelebi, “Hangi ittifak, 'Türk Milleti' ifadesini kullanıyor. Altılı masada kullanan yok. HDP'nin olduğu denklem PKK'yla mücadele edebilir mi? Terörle mücadele zayıflamasın diye Cumhur İttifakı dedim. S-400'ler zorunluluk dediğim için Cumhur İttifakı dedim. İl başkanlıklarını bile PKK'nın şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denkleme hayır dediğim için Cumhur İttifakı'nı tercih ettim” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



