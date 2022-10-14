Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebinin rozetini AK Parti Grup Toplantısında takacağını açıkladı O ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda takacağını açıkladı: O ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini çarşamba günü grup toplantısında takacağını söyledi. Erdoğan, "Şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebinin rozetini AK Parti Grup Toplantısında takacağını açıkladı: O ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü aralarında Yeni Şafak Gazetesi yazarı Nuriye Çakmak Çelik'in de bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'DAN MEHMET ALİ ÇELEBİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan burada "Davetiniz üzerine eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi artık AK Parti vekili oldu. Bundan sonra da çeşitli isimlere davetleriniz olacak mı?" şeklinde yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun.

"O RUHU İSTİYORUM Kİ GRUBUMUZ DA YAŞASIN"

Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın."

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