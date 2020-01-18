Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
Merkel - Erdoğan
Merkel - Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Libya ele alındı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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