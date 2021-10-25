Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeliyi kabul edecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeliyi kabul edecek
Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

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