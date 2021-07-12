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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Bayramda tatil süresi karara bağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıklaması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacak? Kurban Bayramı tatil süresi kaç gün olacak?
Kabine toplantısı bugün yapılacak.

Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

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