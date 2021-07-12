Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Bayramda tatil süresi karara bağlanacak

CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi: Hak sahipleri tepki gösterdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirip, arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını istemesi hak sahiplerini isyan ettirdi. Mağdur olduklarını ifade eden TOKİ hak sahipleri, kira öder gibi kendi evlerinde oturmak istediklerini belirterek, Başkan Selvitopu'na çağrıda bulundu.



Başkan Selvitopu'nu uzlaşmaya davet eden hak sahiplerinden Alişan İnal, “Bizim yerinde dönüştürecek bir arazimiz yok, biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Sürekli itiraz edip süreci durdurmaya çalıştığınız için hepimizin çok istediği üniversite inşaatı da aksıyor bunun farkında mısınız? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz, biz bu iddiaların hepsinin aksini kanıtlamaya hazırız, Peki, sizin bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Gelin bu inattan vazgeçin, biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın' dedi.

