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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli irade hırsızlığı tam bir felakettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile İftar programında konuştu. Erdoğan, İstanbul'daki seçimlere ilişkin "Her hırsızlık kötüdür ama milli irade hırsızlığı, oy hırsızlığı tam bir felakettir. Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile İftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Biz AK Parti'yi tüm milletimizle beraber kurduk.

Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur.

İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var.

Her hırsızlık kötüdür ama milli irade hırsızlığı, oy hırsızlığı tam bir felakettir.

Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz.

İstiyorlar ki bunca hırsızlığa bunca kanunsuzluğa, usulsüzlüğe ses çıkarmayalım.

Bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim.

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