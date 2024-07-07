Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç sonrası Almanya'dan yurda döndü

ve diğer ilgililer karşıladı.

ve diğer ilgililer karşıladı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin turnuvaya veda ettiği maçın ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı

Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin turnuvaya veda ettiği maçın ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.