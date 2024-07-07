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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç sonrası Almanya'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a geldi.

07:20 - 7/07/2024 Pazar
AA
Emine Erdoğan - Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğan - Recep Tayyip Erdoğan
Berlin
Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin turnuvaya veda ettiği maçın ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi
Davut Gül
, AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe
ve diğer ilgililer karşıladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.



#Recep Tayyip Erdoğan
#EURO 2024
#Hollanda
#Türkiye
#Almanya
#A Milli Futbol Takımı
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